Rapina brutale: aggredita una donna

UDINE - Una donna di 86 anni è stata vittima l'altra notte di una rapina violenta a Dignano (Udine), in via Garibaldi. La donna è stata svegliata da rumori sospetti all'interno della sua abitazione e si è trovata faccia a faccia con due ladri che hanno agito con estrema premeditazione.

I malviventi, senza nascondere i loro volti, hanno minacciato la vittima e, per intimidirla ulteriormente, uno di loro ha usato il manico di un coltello da cucina per colpirla al naso, causandole un forte dolore. La donna, già scossa dall'aggressione, ha consegnato ai rapinatori 150 euro in contanti e gli anelli che indossava.

Dopo aver ottenuto il bottino, i ladri sono fuggiti rapidamente, lasciando la vittima in uno stato di grande shock. I carabinieri sono stati immediatamente allertati e hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei responsabili. Le forze dell'ordine stanno cercando testimoni che possano aver assistito all'aggressione.