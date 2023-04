Rapina barista che allatta il figlio, arrestato 29enne 

VERONA - I Carabinieri della Stazione di San Massimo (Verona) hanno arrestato un cittadino cingalese di 29 anni, residente nel capoluogo scaligero, accusato della rapina in un bar nel quartiere di Borgo Nuovo. Il giovane, brandendo un coltello, si era fatto consegnare 700 euro di incasso dalla titolare del bar, sorpresa mentre stava allattando il figlio di due mesi. L'uomo è stato individuato e bloccato dai Carabinieri: al momento della perquisizione domiciliare aveva ancora in tasca il coltello utilizzato per compiere la rapina. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere veronese di Montorio.