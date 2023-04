Rapina al supermercato: fermate

UDINE - I Carabinieri del N.O.R.M della Compagnia Carabinieri di Tolmezzo (UD), nei giorni scorsi, grazie anche all’ausilio dei militari delle Stazioni Carabinieri di Buia e di Mortegliano, sono giunti all’identificazione del terzetto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del furto di articoli alimentari, poi trasformatosi in rapina. Quel giorno, le tre ragazze, dopo aver caricato un carrello della spesa con un rilevante quantitativo di carne e altri generi alimentari per un valore di circa 300 euro, erano riuscite a uscire da un varco secondario del supermercato, caricando quando asportato su una utilitaria. Il loro comportamento non era passato inosservato a una commessa che le aveva seguite all’esterno cercando di bloccarle e di recuperare il maltolto ma che era stata costretta a scansarsi per evitare di essere investita dalla conducente dell’utilitaria che, così facendo, era riuscita a guadagnare la fuga insieme alle due complici. Le giovani donne, dell’età compresa tra i 18 e i 23 anni, residenti in provincia, sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Udine.