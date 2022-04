Rapina al supermercato, colpo da mille euro

VENEZIA - Rapina al supermercato: l’episodio è accaduto nella serata di lunedì, poco dopo le 20.20, al Prix di via Calabria a Mestre, nella zona di Chirignago.

Un uomo è entrato nel supermercato in orario di chiusura, armato di pistola e con il volto coperto, minacciando una dipendente e facendosi consegnare l’incasso, quantificabile in circa 1000 euro.



Il rapinatore, intascati i contanti, si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. La polizia, arrivata poco dopo, ha raccolto la testimonianza della donna ed effettuato i primi accertamenti.

Il rapinatore con tutta probabilità aveva tenuto d’occhio i movimenti dei dipendenti prima di colpire.



I clienti erano tutti usciti e all’interno era rimasta solo una dipendente. Il rapinatore indossava un passamontagna e la mascherina. Indagini in corso.