Rapina al ristoratore, due arresti nel veronese

VERONA - I carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda, coadiuvati dai militari della Compagnia d'Intervento Operativo del 4° Btg. "Veneto" di Mestre, hanno eseguito due provvedimenti di custodia cautelare in carcere, emessi da Gip del Tribunale di Verona, nei confronti di altrettanti pregiudicati 40enni domiciliati in un campo nomadi nel veronese, accusati di rapina aggravata.



L'attività investigativa ha preso il via dalla rapina aggravata commessa ai danni di un ristoratore la notte dell' 11 ottobre 2020.



L'uomo mentre stava salendo sulla sua auto, dopo l'orario di chiusura, era stato aggredito da due sconosciuti che, dopo averlo malmenato con un oggetto contundente, gli avevano sottratto la borsa contenente l'intero incasso degli ultimi tre giorni, equivalente a circa 25mila euro.



I carabinieri sono riusciti a individuare il veicolo con il quale era stata compiuta la rapina, in uso ad uno degli autori, al quale erano state sostituite le targhe, chiudendo, in breve, il cerchio intorno ai responsabili.