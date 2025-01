Rapina al bancomat, arrestata 35enne

VERONA - Una cittadina romena di 35 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato a Verona con l'accusa di rapina aggravata in concorso. La donna ha aggredito un anziano che aveva appena fatto un prelievo al bancomat, gli ha strappato una banconota da 50 euro e lo ha fatto cadere a terra, procurandogli una escoriazione al naso, un trauma al polso destro e al ginocchio sinistro. Poi si è dileguata assieme ad un ragazzo.

Una passante che ha assistito all'aggressione ha allertato la centrale operativa della Questura e grazie alle descrizioni fornite, gli agenti delle Volanti hanno intercettato i due malviventi: la 35enne romena, gravata da numerosi precedenti in materia di reati contro il patrimonio e contro la persona, e un 31enne italiano. La donna è stata arrestata e trovata in possesso della banconota di 50 euro, subito restituita alla vittima. Il complice invece è stato denunciato in stato di libertà per rapina aggravata in concorso. Il Giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto nei confronti della 35enne la misura della custodia cautelare in carcere.