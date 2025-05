Rapina e aggressione in farmacia: arrestati due giovani in fuga

VERONA - Un uomo marocchino di 18 anni e una donna brasiliana di 35 sono stati arrestati mercoledì dalla Polizia di Stato a Verona con l’accusa di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale dopo un violento episodio in una farmacia di Piazza Bra.



Intorno alle 18:15 i due hanno rubato prodotti cosmetici all’interno dell’esercizio commerciale, ma sono stati fermati all’uscita dal titolare e da una dipendente. Ne è nata un’aggressione durante la quale i malviventi hanno colpito con pugni e calci entrambi, per poi tentare la fuga.



Grazie alla descrizione dettagliata fornita dal titolare, gli agenti delle Volanti hanno intercettato i fuggitivi in via Fratta, vicino all’Arena. Durante l’inseguimento, il giovane ha continuato ad aggredire il titolare, mentre la donna ha lanciato un sanpietrino ferendo la dipendente alla gamba.

Entrambi i fermati hanno precedenti per reati contro il patrimonio e sono stati condotti in carcere a seguito degli accertamenti.

