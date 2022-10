Rapinò negozio 'compro oro', arrestato 49enne vicentino

VICENZA - Gli agenti della squadra mobile di Vicenza hanno arrestato un 49enne accusato di aver rapinato nel maggio scorso, sotto la minaccia di una pistola semiautomatica, un negozio "Compro Oro" di Corso San Felice e Fortunato, in città.

Il malvivente fuggì con un bottino di 700 euro in contanti e alcuni grammi d'oro.

Al termine delle indagini, l'uomo, un vicentino con numerosi precedenti, è stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal Gip su richiesta del pm. Contestualmente alla esecuzione del provvedimento, i poliziotti hanno eseguito alcune perquisizioni domiciliari in luoghi nella disponibilità dell'indagato, che hanno permesso di raccogliere ulteriori elementi indiziari, tra i quali il casco utilizzato dal malvivente per compiere la rapina.