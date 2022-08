Rami per cancellare le sue tracce, ma lascia la sua firma: preso topo d’appartamento

TRIESTE - Complici l’afa di Ferragosto e le finestre lasciate spalancate nella villetta isolata, favoriscono l’abile topo di appartamento che, oltrepassata la recinzione, segue rapido lo sterrato di ingresso per introdursi furtivamente nell’abitazione.



Per evitare di lasciare tracce del suo passaggio, accumula dei rami di albero per cancellare le sue orme. In un attimo è all’interno della casa, ma il proprietario sente quei passi felpati ed accende la luce.

Immediata la fuga e l’inaspettato inseguimento del proprietario di casa: i rami lasciati a terra in precedenza, ritornano utili per il “topo” d’appartamento, che li utilizza per minacciare il proprietario di casa, al fine di garantirsi la fuga.



Nella penombra, il proprietario lo riconosce e lo denuncia, ma al processo il ladro è divenuto ormai irreperibile. Almeno sino al controllo della pattuglia del Nucleo Radiomobile di Aurisina che incrocia nuovamente l’uomo, seduto comodamente a bordo di un autobus di linea diretto in Spagna, durante una sosta all’autogrill di Duino.



Dal controllo i militari scoprono che l’uomo è ricercato per un mandato di cattura. Deve scontare 1 anno, 7 mesi e 28 giorni di reclusione per rapina impropria e furto in abitazione. Così i militari lo arrestano e lo conducono al carcere del Coroneo.