Raid nella notte al distributore Conad di Azzano Decimo

AZZANO DECIMO - Altro raid questa notte della banda che colpisce i distributori di carburante.



Oltre al colpo di stanotte a Paese, la banda che assalta le casse dei distributori self service ha colpito anche ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone.



Sempre con una pala meccanica hanno divelto la colonnina self service. Più il danno che il bottino asportato.



I malviventi si sono poi spostati in provincia di Treviso con obiettivo il Q8 di Paese.