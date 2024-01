Raid israeliani su Gaza, "decine di morti". Caso Unrwa, Ue non ha sospeso fondi

Decine di persone sono rimaste uccise o ferite nelle ultime ore in bombardamenti delle forze israeliane contro zone nel centro e nel sud della Striscia di Gaza. Lo denuncia l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui ci sono stati "intensi raid" a Rafah, nel sud della Striscia, contro almeno un'abitazione nel quartiere di El Geneina e bombardamenti contro "un obiettivo" nel campo profughi di Nuseirat, nella parte centrale dell'enclave palestinese che nel 2007 finì sotto il controllo di Hamas. Nel mirino, stando alle stesse fonti, anche le zone di Batn al-Sameen e Al-Amal a Khan Yunis, sempre nel sud della Striscia.



L'agenzia segnala inoltre un raid contro una moschea nella zona di Khan Yunis e nei pressi dell'ospedale Nasser della città. Sarebbero inoltre almeno 20 le persone uccise in un bombardamento contro un'abitazione nel quartiere di Al-Sabra. Stando alla Wafa le vittime sarebbero civili, per lo più donne e bambini. Tre palestinesi sono invece stati uccisi dalle forze israeliane che hanno preso d’assalto l’ospedale Ibn Sina di Jenin, in Cisgiordania. Nella notte, riporta al Jazeera Arabic, un'unità delle forze speciali sotto copertura è entrata nell'ospedale. "Erano vestiti da medici, infermieri e persino da civili. Questa unità comprendeva la polizia israeliana e il personale dell'esercito. Sono saliti al terzo piano dell'ospedale e hanno ucciso tre giovani palestinesi". "Non sembra che ci sia stato alcun tentativo di arrestare questi uomini. Sono stati uccisi mentre dormivano - prosegue l'emittente del Qatar - Uno di loro era in cura in ospedale da circa tre mesi dopo essere stato ferito dall'esercito israeliano. Due degli uccisi erano fratelli. Uno di loro era legato alle Brigate Qassam, il braccio armato di Hamas. Gli altri due erano legati alla Jihad islamica palestinese".



Intanto l'esercito israeliano ha affermato che i tre uomini uccisi nell'ospedale Ibn Sina della città di Jenin erano membri di una "cellula terroristica di Hamas" che pianificava di effettuare attacchi terroristici. Uno degli uomini, aggiunge su Telegram l'Idf, “era stato recentemente coinvolto nella promozione di significative attività terroristiche e si nascondeva” in ospedale.



Sono stati uccisi anche due fratelli, si legge nel post. Uno era un membro del battaglione Jenin ed è stato coinvolto in numerosi attacchi terroristici, sostengono i militari israeliani, mentre il secondo era un membro della Jihad islamica ed era anche lui “coinvolto in attività terroristiche nella zona. Per molto tempo, i sospetti ricercati si sono nascosti negli ospedali e li hanno usati come base per pianificare attività terroristiche e compiere attacchi terroristici".