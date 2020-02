Raid di furti a Vittorio Veneto: 3 colpi in meno di 2 ore

VITTORIO VENETO - Nella serata di ieri, tra le 18 e le 20, si sono registrati ben 3 furti nel territorio di Vittorio Veneto. In via Ronchi i "soliti ignoti" hanno sfruttato l’assenza del proprietario per penetrare all’interno di un'abitazione. I ladri hanno portato via diversi gioielli in oro e un'automobili, un Audi color nero, rinvenuta dalle forze dell’ordine in via Rizzera. Stesso modus operandi in via Galilei e via Fucini dove i delinquenti hanno portato via diversi gioielli.

Le indagini dei Carabinieri di Vittorio Veneto stanno procedendo attraverso l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza e nella verifica della presenza di impronte e/o tracce biologiche lasciate dai ladri all’interno dell’abitacolo dell'auto. E’ altamente probabile che i tre furti siano riconducibili allo stesso gruppo che, dopo aver effettuato il colpo in via Ronchi, si siano spostati verso il centro con l’auto rubata per poi abbandonarla in via Fucini, vicino a via Rizzera, luogo del ritrovamento.