Ragazzo travolto da una soldatessa Usa, accordo sul risarcimento

PORDENONE - L'assicurazione della Base Usaf di Aviano (Pordenone) risarcirà la famiglia di Giovanni Zanier, il ragazzo di 15 anni che, nell'agosto dello scorso anno, fu investito e ucciso, a Porcia, da un'auto condotta da una donna aviere americana, mentre si trovava a piedi su una pista ciclabile. L'incidente avvenne di notte.

L'accordo è stato stabilito ieri. Durante la fase istruttoria del caso, le perizie stabilirono che la soldatessa viaggiava oltre i limiti previsti e con un tasso alcolemico superiore al consentito. In un primo momento furono disposti gli arresti domiciliari, poi revocati. La donna è ancora in servizio ad Aviano e non può lasciare l'Italia in attesa del processo: l'udienza preliminare è fissata a novembre. Tra le opzioni della difesa, ci sono la richiesta di patteggiamento o di rito abbreviato per i reati di omicidio stradale, aggravato dalla guida in stato di ebbrezza.