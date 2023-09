Ragazzo morto nel fiume, la procura Rovigo dispone l'autopsia

ROVIGO - La Procura della Repubblica di Rovigo conferirà, in procedimento allo stato senza indagati, l'incarico per l' autopsia al fine di conoscere le cause e l'epoca del decesso del 14enne nigeriano Jeff Agbegie. Lo rende noto la procuratrice di Rovigo Manuela Fasolato. Il ragazzo, rileva il magistrato, "il 2 settembre, verso le 18:00, con altri ragazzi e quattro educatori di una comunità di Lendinara presso cui si trovava, è andato presso la spiaggia libera zona Isola del Gabbiano, sita in frazione di Ariano Polesine, località Bacucco.

Alle 19:30 - osserva Fasolato - nel rientrare dalla spiaggia gli educatori e gli altri ragazzi, che poco prima erano andati in acqua in una zona poco profonda, si sono accorti che Jeff non era più presente. Sono quindi state avviate le ricerche e sono intervenuti i carabinieri di Ariano Polesine per i primi rilievi. Oggi il corpo del ragazzo è stato trovato nei pressi di Goro".