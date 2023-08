Ragazzo investito, la Procura: ''L'uomo non si poteva arrestare''

VERONA - "L'automobilista non si poteva arrestare, non c'era flagranza di reato. Se si fosse proceduto all'arresto sarebbe stato illegale. Al massimo si poteva valutare il fermo di pg. Ma, al 99%, anche questo non sarebbe stato convalidato". Così all'ANSA il sostituto procuratore di Verona Bruno Bruni, sulle polemiche sorte dopo l'investimento del 14enne Chris Abom, per il quale è stato denunciato in stato di libertà l'operaio 39enne ritenuto responsabile del fatto. "I carabinieri - ha aggiunto - hanno valutato che non vi fosse pericolo di fuga. Certo, si era allontanato dal luogo dell'incidente, ma era tornato a casa, non era scappato".

Adottare un fermo da parte dell'autorità di pg, osserva Bruno, significava presupporre un reale pericolo di fuga, "che in quel momento non è stato riscontrato". Gli atti sull'omicidio stradale del ragazzino di origini ghanesi sono arrivati oggi in Procura. "Adesso - spiega Bruni - vaglieremo tutti gli elementi e valuteremo se vi sia la necessità di eventuali misure cautelari". La morte di Chris, che se soccorso subito - hanno confermato i medici - poteva essere salvato, ha sconvolto non solo gli amici del ragazzo e gli abitanti del paese di Negrar. Sui social divampano le polemiche sul fatto che l'investitore sia rimasto libero. "Questo - riflette il magistrato - non fa che confermare quanto l'indisciplina stradale sia un fenomeno ormai consolidato nella società. Chi guida non si rende conto che un'automobile può diventare un'arma se condotta in modo sconsiderato. Questo è un dato di fatto culturale".

