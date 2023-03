Ragazzo in gravi condizioni dopo una lite con un coetaneo

TRIESTE - Un ragazzo di 20 anni versa in gravi condizioni dopo essere stato aggredito da un coetaneo nella notte tra sabato e domenica in centro a Trieste, presumibilmente per futili motivi. Al momento dell'aggressione, come riporta il sito Triesteprima, il ventenne si trovava in piazza Unità d'Italia. Dopo la lite è stato ricoverato all'ospedale di Cattinara: la prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una ricostruzione, a infierire sul ventenne sarebbe stato un ragazzo di 19 anni, che avrebbe sferrato al giovane alcuni pugni al culmine di una lite. Sull'episodio indaga la Polizia. All'arrivo della Squadra Volante, allertata dai soccorsi sanitari, il presunto aggressore si era già allontanato. Gli investigatori sarebbero riusciti a risalire alla sua identità attraverso alcune testimonianze.