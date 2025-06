Ragazzo ferisce un senzatetto durante lite con la madre

UDINE - Momenti di forte tensione oggi a Udine, in Piazzale Osoppo, dove un adolescente ha ferito con un coltello un senzatetto intervenuto per sedare un litigio con la madre. L’episodio si è verificato intorno alle 13:15 all’esterno del supermercato Despar, nella frequentata Galleria Alpi.



La madre, accompagnata da un’altra persona, aveva raggiunto il piazzale dopo aver appreso che il figlio, allontanatosi da casa da giorni, si trovava in zona. Il tentativo di riconciliazione è degenerato in un acceso scontro verbale.



Il senzatetto, presente abitualmente nei pressi del supermercato per chiedere l’elemosina, ha cercato di calmare gli animi e bloccare il giovane per evitare gesti impulsivi. Tuttavia, è stato colpito con un coltellino all’anca dal ragazzo.



Il ferito è riuscito a raggiungere l’interno del supermercato, dove è stato soccorso da dipendenti e clienti. Il 118 lo ha trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. Fortunatamente non è in pericolo di vita, anche se la ferita è profonda. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia che hanno riportato la calma e accompagnato il ragazzo in questura, dove è stato denunciato. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli e le responsabilità. L’aggressione ha riacceso la memoria collettiva di Piazzale Osoppo, già teatro nel 2023 dell’omicidio di un altro senzatetto, Luca Tisi.