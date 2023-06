Ragazzo cade dalla moto e muore: aveva 17 anni

TRIESTE - Ennesima tragedia della strada: un giovanissimo, ancora minorenne, è morto la notte scorsa in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale a Monrupino (Trieste). Il ragazzo intorno a mezzanotte stava viaggiando in sella a una motocicletta quando ha perso il controllo ed è caduto. Sembra che nessun altro mezzo sia coinvolto nell'incidente. Dopo che una telefonata di soccorso è giunta al Numero di emergenza Nue112, gli operatori della sala operativa di primo livello hanno trasferito la telefonata alla struttura per attivare regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza da Opicina e un'automedica da Trieste attivando anche i carabinieri della Compagnia di Aurisina. Il personale medico infermieristico ha preso in carico il ragazzo che è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Cattinara di Trieste dove è morto poco dopo per l'aggravarsi delle condizioni.