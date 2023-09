Ragazzo accoltellato alla gola: è grave

BOLZANO - Nella tarda serata di lunedì a Bolzano, nella zona industriale in via G. di Vittorio, un ragazzo extracomunitario è stato ferito alla gola con una lama o un coccio di bottiglia da un uomo poi fuggito. A trovarlo, in condizioni gravissime, è stato un passante nella piazzola all'aperto della fermata del bus. Accompagnato in ospedale, è tuttora ricoverato. Sul caso indagano i carabinieri.