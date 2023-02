Ragazzino ustionato: voleva accendere un fuoco con gli amici 

TRIESTE - Sarebbe rimasto ustionato mentre tentava di accendere un fuoco assieme agli amici il ragazzino di 13 anni che ieri pomeriggio è stato trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale di Padova, Centro grandi ustionati. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in un'area giochi di Taipana (Udine). "Il gruppetto ha provato ad accendere un fuocherello - ricostruisce il sindaco del comune friulano Alan Cecutti - i ragazzi avevano con loro una tanica con combustibile, la quale avrebbe preso fuoco. Per allontanarla l'avrebbero calciata via e questa avrebbe colpito il 13enne alla parte alta del corpo, in particolare al braccio destro e al tronco. Ho sentito la mamma: il ragazzino è ancora in coma farmacologico. Aspettiamo con apprensione novità nei prossimi giorni". Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorsi sanitari, anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli, che ora stanno svolgendo accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

