Ragazzino scivola sulla pista di pattinaggio. Un altro pattinatore gli taglia tre dita

UDINE - Una giornata di festa si è trasformata in un incubo per una giovanissima promessa dell'Inter, quando un tragico incidente sulla pista di pattinaggio di Udine ha messo a rischio la sua promettente carriera calcistica. Sabato pomeriggio, nell'atmosfera natalizia di piazza Primo Maggio, un bimbo di meno di dieci anni è stato coinvolto in un incidente che avrebbe potuto costargli tre dita della mano e il sogno di giocare a calcio ad alti livelli.

Il minorenne, in vacanza con la sua famiglia a Udine, è stato travolto dalle lame affilate dei pattini di un compagno di giochi sulla pista di ghiaccio temporanea. La caduta del giovane mentre pattinava è stata seguita da un momento di terrore, durante il quale la lama del pattino ha causato l'amputazione quasi totale di tre dita della sua mano. Solo grazie a un tempestivo e complesso intervento chirurgico nel reparto di Chirurgia della mano dell'ospedale di Pordenone è stato possibile salvare il futuro del giovane calciatore.

Il ragazzo, proveniente da fuori la regione Friuli Venezia Giulia, è un promettente portiere nelle formazioni giovanili dell'Inter. Il suo caso ha ora attirato l'attenzione degli avvocati che stanno cercando di far luce sulle circostanze dell'incidente. Gli atti sono stati già trasmessi alla Procura di Udine, alla Questura e al sindaco.

Il focus dell'indagine legale si concentra su diversi aspetti critici dell'incidente. Innanzitutto, gli avvocati stanno esaminando le condizioni del ghiaccio sulla pista e stanno cercando di capire se siano state adottate adeguate misure di prevenzione, considerando la tagliente natura delle lame dei pattini. Un altro punto chiave è se la famiglia del giovane abbia firmato una liberatoria prima di entrare nell'area ghiacciata.

Il sindaco De Toni è stato sollecitato a valutare la possibilità di chiudere preventivamente l'attrazione per consentire controlli approfonditi. Nel frattempo, il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale è coinvolto nell'indagine per garantire la sicurezza di eventi simili in futuro.