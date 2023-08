Ragazzino investito e ucciso, i medici: ''Il 14enne poteva essere salvato se soccorso subito''

VERONA - L'investimento mortale del giovane Chris Obeng, non ancora quattordicenne, è avvenuto in un tratto della provinciale 12 privo di marciapiede. Lo conferma Roberto Grison, il sindaco di Negrar, il comune della Valpolicella dove è avvenuto il fatto. "Conosciamo la famiglia, la seguiamo anche come amministrazione", spiega Grison, riferendo che il ragazzino frequentava le scuole del paese, come i suoi due fratelli. "Una disattenzione alla guida può capitare - afferma Grison - ma fuggire dopo un incidente senza chiamare i soccorsi è un atto criminale".

Quando la macchina l'ha investito, il giovane stava tornando a casa a piedi, da solo; abitava a poca distanza dal luogo dello schianto, nella frazione di San Vito. Il ragazzino "poteva essere salvato se fosse stato soccorso" dopo l'incidente. Lo affermano i medici della terapia intensiva e d'emergenza dell'Azienda Ospedaliera universitaria di Verona, che la notte scorsa avevano accolto la giovane vittima. Secondo i sanitari le lesioni riportate dal giovane non sarebbero da sole "compatibili con il decesso", causato invece da "arresto cardiaco per ipossia da schiacciamento". In sostanza, prima di essere notato da un passante, il 14enne è rimasto a terra per un periodo di tempo che potrebbe essere risultato fatale.

