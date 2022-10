Ragazzino di 13 anni investito sulle strisce da un’auto pirata

VICENZA - Lunedì un ragazzino di tredici anni è stato investito mentre si trovava sulle strisce pedonali: è accaduto lungo la statale 47 poco distante dal centro di Rosà (Vicenza).



L’automobilista non si è fermato per prestare soccorso ed è ora ricercato. I testimoni dell’incidente hanno subito soccorso il giovanissimo, caduto a terra, e chiamato il 118 e la polizia locale.



Il ragazzino è stato portato in codice di media gravità all’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. Nonostante le fratture, non è in pericolo di vita. Gli agenti della polizia locale hanno subito avviato le indagini per risalire al colpevole.