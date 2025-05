Ragazzina chiama i carabinieri: “Papà sta picchiando la mamma”

CAROLE - È stata la telefonata di una ragazza minorenne a far scattare l'intervento dei carabinieri di Portogruaro, che hanno arrestato un uomo di 44 anni a Caorle (Venezia), dopo che aveva tentato di entrare con la forza nell’abitazione della moglie. L’episodio è avvenuto il 15 aprile, ma è stato reso noto solo oggi. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo – attualmente in fase di separazione dalla donna – era già entrato nell’appartamento e, al termine di un litigio, avrebbe aggredito la moglie, sottraendole due telefoni e il passaporto.

Allontanato, è tornato poco dopo tentando di sfondare il portone d’ingresso del condominio. È stato in quel momento che la figlia ha contattato il 112, permettendo l’arrivo tempestivo della pattuglia. Successivamente sono emersi altri comportamenti violenti dell’uomo, mai formalmente denunciati prima. Dopo l’udienza di convalida del 17 aprile, il giudice ha disposto per lui gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.