Ragazzi sorpresi con l’ecstasy nella mascherina

TOLMEZZO (UDINE) - Gli agenti della Polizia locale di Tolmezzo hanno rinvenuto, verificando un gruppo di ragazzi, non solo alcolici, ma anche ecstasy e altre pastiglie.

Come riferisce il Corpo stesso, l’attività risale al 31 gennaio e ha riguardato alcuni giovani, prevalentemente maggiorenni, che si trovavano nel parco cittadino in Via Forni di Sotto.



Due ragazzi hanno tentato di sottrarsi ai controlli: è poi emerso che uno dei due nascondeva – sotto la mascherina indossata – un contenitore con dosi preconfezionate di sostanza stupefacente. In particolare, rinvenute due dosi di hashish e due di Mdma o ecstasy in cristalli.



Nel domicilio del giovane fermato, maggiorenne, sono poi state rinvenute altre anfetamine e sostanze da taglio, nonché materiale rudimentale di confezionamento. Il ragazzo è stato deferito in stato di libertà alla Procura di Udine.