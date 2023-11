Ragazzi scomparsi, la zia: "Speriamo ripartano le ricerche"

VIGONOVO (VENEZIA) - E' il quarto giorno d'attesa per i familiari di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati 22enni spariti da Vigonovo (Venezia) dopo essere andati a mangiare un hamburger in un centro commerciale. La villetta in cui abitava Giulia a Vigonovo è circondata dall'alba solo dalle troupe dei giornalisti. Qualche minuto fa è uscita dalla casa di via Aldo Moro la zia, Elisa Cecchettin. Dietro una calma apparente l'ansia per le continue segnalazioni che giungono ormai da cinque province, dalla pianura alla montagna, di Veneto e Friuli Venezia Giulia. "Come va? Va, non posso dire altro. Oggi c'è il sole - si limita a dire - e spero ripartano le ricerche".



AUTO ANCORA IN CORSA

La Fiat punto nera sulla quale si trovavano Giulia e Filippo era "ancora in movimento almeno fino alla notte scorsa". Lo ha confermato il criminologo Edoardo Genovese, che sta assistendo in queste ore le famiglie dei due ragazzi. La vettura che sabato notte è stata registrata in transito ai confini tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, è stata intercettata un'ultima volta ancora ieri notte, in uscita o in entrata, da un varco elettronico targsystem in una zona dell'alta provincia di Belluno. Finora tuttavia gli accertamenti in quell'area non avrebbero portato a risultati.

