Ragazzi scomparsi, sospese le ricerche sulle Dolomiti di Sesto

BOLZANO - Sono state sospese senza esito le ricerche dei due ragazzi veneti scomparsi. L'automobile del giovane non è stata infatti localizzata sulle strade forestali della zona. Alle ricerche di Soccorso alpino e Vigili del fuoco hanno anche partecipato un elicottero della Guardia di Finanza.



Si è levato in volo anche oggi, come già avvenuto nei giorni precedenti, un elicottero dei vigili del fuoco per rintracciare dall'alto tracce di Giulia e Filippo, i due ex fidanzati 22enni scomparsi ormai da cinque giorni da Vigonovo, nel Veneziano. L'elicottero si è sollevato dallo scalo di Tessera alle 10.50 ed è rientrato alle 13.



L'UNIVERSITA'

"Un pensiero particolare va a Giulia, che è scomparsa da alcuni giorni e che avrebbe dovuto oggi sostenere l'esame di laurea. La comunità dei docenti e del personale del Dipartimento si unisce a quella degli studenti, nell'augurio di avere presto lei tra i nostri neolaureati, e di vedere anche Filippo raggiungere il traguardo della laurea". Lo ha detto oggi Stefano Tomasin, presidente della commissione di Laurea in ingegneria biomedica dell'Università di Padova, durante la proclamazione dei laureati del corso di laurea frequentato da Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, e dove oggi Giulia avrebbe dovuto sostenere l'esame finale.

Intanto tre nastri rossi sono stati appesi poco fa alla cancellata della villetta della famiglia Cecchettin dalla sorella di Giulia, Elena, a rappresentare il giorno in cui la 22enne scomparsa avrebbe dovuto discutere la tesi in Ingegneria all'Università di Padova. Elena Cecchettin è uscita brevemente in giardino senza rivolgere alcuna parola ai cronisti che la interpellavano, ed ha annodato con cura sull'inferriata i nastri rossi dedicati alla laurea di Giulia. Un gesto che conferma la forte speranza dei familiari per il ritorno della loro congiunta, scomparsa ormai cinque giorni fa.

