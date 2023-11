Ragazzi scomparsi, il papà: "Filippo mettiti una mano sul cuore"

VENEZIA - "Se mia sorella avesse avuto paura di Filippo non sarebbe mai uscita da sola con lui". Lo ha detto stasera durante la trasmissione "Chi l'ha visto?" su Rai3 Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, scomparsa da quattro giorni insieme all'ex fidanzato, Filippo Turetta. "Non penso che fosse spaventata da quel punto di vista magari era più che altro stanca, scocciata di continuare a vivere da questa situazione dalla quale era uscita, senza uscirne veramente" ha aggiunto la ragazza. I due giovani erano stati assieme fino all'agosto scorso, quando Giulia aveva deciso di troncare la relazione.

"Se mi piaceve a Filippo? Non tanto - ha risposto Elena - perchè era una persona possessiva, aveva alcuni atteggiamenti che non mi piacevano: le stava molto addosso, la controllava". Eppure i due continuavano a verdersi: "erano incontri sempre più dilatati - ha detto Elena - incontri in amicizia, anche se non tanto in amicizia, perchè ogni volta lui cercava di rinnovare questa sua proposta di ritornare insieme, Secondo me faceva pressione su questa sua tristezza per manipolarla". "Noi siamo convinti che i ragazzi siano ancora vivi, stiano bene, vogliamo che ritornino da noi.

Mi rivolgo soprattutto a Filippo: mettiti la mano sul cuore e ritorna. Riportaci Giulia". È l'appello lanciato stasera ai microfoni di 'Chi l'ha visto ?" su Rai3 da Gino Cecchettin, il papà di Giulia. L'uomo è poi tornato a chiedere l'aiuto di tutti gli operatori che sono sulla strada "perchè continuino a prestare un'attenzione particolare all'auto che abbiamo segnalato, una Fiat Punto nera, targata FA015YE. Dateci informazini, purchè siano concrete, e soprattutto accompagnate da una foto o da un video".

PROTEZIONE CIVILE AL LAVORO DALL'ALBA

La Città metropolitana di Venezia ha messo a disposizione dall'alba 60 volontari di Protezione civile del distretto della Riviera del Brenta nell'ambito del piano di ricerca persone scomparse, su richiesta della Prefettura di Venezia. Tutti i volontari da questa mattina sono operativi a supporto delle forze dell'ordine nella speranza di trovare Giulia e Filippo.

