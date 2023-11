Ragazzi scomparsi: ex fidanzato indagato per tentato omicidio

VENEZIA - Filippo Turetta, l'ex fidanzato di Giulia Cecchettin, scomparso con lei da sabato scorso, è indagato dalla Procura di Venezia per l'ipotesi di tentato omicidio. Lo riferisce una nota della stessa Procura, spiegando che l'iscrizione, anche a tutela dello stesso indagato, è avvenuta in seguito "al primo esito" delle risultanze di indagine per accertare eventuali responsabilità penalmente rilevanti.

Alcune perquisizioni sono in corso nell'ambito delle indagini sulla sparizione di Giulia e Filippo. Lo riferisce la Procura della repubblica, che ha iscritto il giovane nel registro degli indagati per tentato omicidio. La Procura formula "l'auspicio che si tenga conto della difficoltà e della delicatezza degli accertamenti, nonché della sofferenza in cui versano le famiglie coinvolte". Notizie imprecise, conclude la nota "rischiano di creare inutili aspettative".

