Ragazzi scomparsi: è il giorno della laurea, ma Giulia non c'è 

PADOVA - L'appuntamento per la discussione della laurea Giulia Cecchettin l'aveva stamane alle 8.30, primo turno, nell'aula nel Dipartimento di Ingegneria dell'informazione (Dei) di via Gradenigo, a Padova. Il suo nome, naturalmente, oggi non c'è nell'elenco dei laureandi. Anche in Università aspettano il suo ritorno.

"Era una coppia normalissima - risponde una studentessa ai cronisti che chiedono di Giulia e Filippo Turetta - Ragazzi normali, non so come si possa essere arrivati a questa situzione...". "Se li ho visti liitigare ? No, in Università assolutamente mai". "Li avevo visti l'ultima volta prima dell'estate - racconta un'altra universitaria - sembravano ragazzi sereni. Certo, tutti pensiamo alla vicenda, io cerco di non farmi venire brutti pensieri. Spero veramente che tutto si risolva e ritornino".