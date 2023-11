Ragazza sparita da sabato, il papà: "L'ex non accettava la fine rapporto"

VENEZIA - Sono ore d'ansia a Vigonovo (Venezia) nella casa della famiglia di una ragazza 22enne Giulia Cecchettin, scomparsa da sabato sera dopo essere stata vista per l'ultima volta in compagnia dell'ex fidanzato. Gino Cecchettin, il padre della giovane - parlando con la Nuova Venezia - si è detto molto preoccupato e ha lanciato forti sospetti sul ragazzo: "Lui non aveva accettato la fine del rapporto" I due, entrambi 22enni, compagni di corso all'Università, erano stati fidanzati per alcuni mesi.

Poi la rottura della relazione, nell'agosto scorso. Sul caso di Giulia i Carabinieri hanno attivato il piano per le persone scomparse e stanno svolgendo ricerche in tutta la regione. La ricostruzione dell'incontro tra i due ragazzi, in un locale di un centro commerciale di Marghera, si è avvalsa delle immagini della videosorveglianza. Giulia aveva inviato un ultimo messaggio alla sorella, verso le 22.40, poi più nulla.

Le famiglie dei due ragazzi hanno formalizzato ieri sera la denuncia di scomparsa, presentandosi ai carabinieri di Vigonovo e di Teolo (Padova). La prefettura di Venezia aveva immediatamente attivato la procedura per le persone scomparse, e i militari dell'Arma nella notte hanno avviato le ricerche anche con l'ausilio dei cani molecolari. Ex fidanzati e studenti di ingegneria all'università di Padova, si erano dati appuntamento sabato sera al centro commerciale Nave de Vero di Marghera (Venezia). Dalle prime ricostruzioni, il telefono del ragazzo avrebbe agganciato l'ultima volta la cella telefonica di Fossò - non distate dal paese di Giulia - verso la mezzanotte di sabato. I Carabinieri per ora stanno indagando a vasto raggio, senza escludere alcuna pista sulla scomparsa della coppia di giovani.

I vigili del fuoco del nucleo regionale del Veneto stanno sorvolando da stamane con un elicottero le province di Treviso e Pordenone per accertare i presunti avvistamenti segnalati. Al momento le ricerche hanno dato esito negativo.

