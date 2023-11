Ragazza sparita da sabato, auto avvistata tra Friuli e Veneto

PORDENONE - Proseguono, incessanti, anche in Friuli Venezia Giulia le ricerche dell'auto su cui potrebbe trovarsi una ragazza di 22 anni, Giulia Cecchettin, di cui si sono perse le tracce sabato sera, dopo essere stata vista per l'ultima volta in provincia di Padova in compagnia dell'ex fidanzato.

Secondo quanto apprende l'ANSA, gli avvistamenti della vettura non sarebbero stati segnalati da passanti, ma registrati dagli occhi elettronici dei dispositivi di letture targhe installati in molti comuni. Il transito della vettura è stato verbalizzato al confine con il Veneto. Zona in cui i carabinieri hanno intensificato le loro ricerche, per ora senza esito.