Ragazza perde la vita in uno scontro frontale tra due auto

VERONA - Una giovane donna residente a Verona è morta in un incidente stradale avvenuto questa notte a Zevio (Verona). La ragazza viaggiava a bordo di un'automobile guidata da un giovane che, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, ha perso il controllo e dopo aver travolto la segnaletica stradale si è scontrata con un'altra auto, condotta da un giovane residente a Oppeano, che viaggiava nella carreggiata opposta. Nello schianto la giovane è morta all'istante. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenute pattuglie dei Carabinieri di Zevio, Tregnago e San Giovanni Lupatoto.