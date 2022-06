Ragazza perde il controllo dell’auto e finisce ruote all'aria

TRIESTE - Ragazza di 21 anni perde il controllo dell’auto e finisce ruote all'aria. È accaduto questa notte, martedì 21 giugno, intorno alle 3 lungo la strada costiera alle porte di Trieste.



Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Duino la ragazza, classe 2001, ha perso il controllo della propria Fiesta lungo la SR 14 poco prima del bivio di Miramare.

Subito soccorsa e trasportata per accertamenti all'ospedale Cattinara, non è grave. Non ci sono altri mezzi o persone coinvolte nell'incidente.