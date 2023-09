Ragazza condannata a 6 mesi di carcere per aver palpeggiato un uomo in discoteca

SPAGNA - In una recente sentenza che ha suscitato l'attenzione della comunità locale, una giovane donna di 23 anni è stata condannata a 6 mesi di carcere per aver palpeggiato un uomo senza consenso in una discoteca di Pamplona, in Spagna. Il giudice di Navarra ha emesso la condanna dopo che la vittima ha denunciato l'incidente avvenuto lo scorso 10 febbraio. I fatti hanno avuto luogo intorno alle 3,30 del mattino, quando la giovane sudamericana residente a Navarra si è avvicinata all'uomo in modo provocante, toccandolo in modo osceno. Secondo quanto riferito dalla vittima, la donna ha iniziato toccandogli il sedere e ha continuato a muovere la mano lungo la gamba in modo lascivo.



L'uomo ha reagito prontamente, rimproverando la donna per il suo comportamento inappropriato. Tuttavia, le rimostranze dell'uomo sono state ignorate, e la donna ha continuato a palpeggiarlo nelle parti intime. Dopo l'incidente, la vittima ha deciso di denunciare l'abuso alla polizia, il che ha portato all'apertura di un'indagine sulla questione. La denuncia ha portato a un processo giudiziario che si è concluso con una sentenza di condanna per violenza sessuale. La condanna emessa dal giudice include una pena di 6 mesi di carcere per la donna, oltre all'obbligo di pagare 300 euro a titolo di risarcimento del danno morale causato alla vittima. Inoltre, alla donna è stato imposto un divieto di lavorare con i minorenni per 18 mesi.



È importante sottolineare che, sebbene la pena di carcere potesse essere stata più pesante, sono state riconosciute delle attenuanti alla donna. Queste attenuanti includono il fatto che la donna ha confessato di essere stata influenzata dal consumo di sostanze al momento dell'incidente. Tuttavia, la condanna per violenza sessuale enfatizza la gravità delle azioni compiute dalla donna e il fatto che il giudice le abbia considerate come una violazione del consenso dell'uomo. Questo caso mette in luce l'importanza della legge e del sistema giudiziario nel proteggere le vittime di violenza sessuale e nel perseguire coloro che commettono tali reati, indipendentemente dal genere dell'aggressore o della vittima.