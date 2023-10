Ragazza con due vagine spopola su Onlyfans: "Io e il mio fidanzato abbiamo una regola"

Una giovane donna nata con l'utero didelfo ha parlato apertamente della sua storia d'amore con il fidanzato, che ha reclamato uno dei suoi due uteri. L'utero didelfo, noto anche come doppio utero, è una rara malformazione uterina che si caratterizza per la presenza di due distinti corpi uterini, due cervici separati e, spesso, due vagine.

Quest'anno la modella e attrice di contenuti per adulti, che ha 24 anni ed è originaria del Surrey (Inghilterra), ha trovato l'amore e ha raccontato come lei e il suo fidanzato hanno affrontato questa singolare situazione. "Abbiamo una regola - ha confessato in un’intervista rilasciata al Daily Mail -. Una vagina è per il lavoro e l'altra per lui." La coppia si è conosciuta a febbraio e lei ha elogiato il suo partner per il sostegno incredibile che le ha dimostrato riguardo al suo lavoro su OnlyFans.

"È fantastico, siamo davvero felici", ha continuato, spiegando che ha parlato della sua condizione al fidanzato solo dopo il loro primo rapporto intimo. "Inizialmente era sotto choc, ma poi mi ha fatto un sacco di domande ed era super curioso. […] Poi mi ha detto 'Voglio rivendicarne uno (utero, ndr), ne voglio uno per me e poi puoi usare l'altro per lavoro'. Ed è così che ci siamo accordati!", ha raccontato la 24enne.