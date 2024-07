Ragazza 24nne muore in diretta streaming dopo aver mangiato per 10 ore consecutive

Pan Xiaoting, una giovane influencer cinese di 24 anni, è tragicamente deceduta durante una diretta streaming mentre partecipava a una sfida alimentare estrema nota come mukbang. Questa pratica, nata in Corea del Sud, consiste nel filmarsi mentre si consumano enormi quantità di cibo, spesso in un breve lasso di tempo, per intrattenere il pubblico online.

La Sfida Fatale

Durante l'ultima diretta, Pan ha consumato oltre 10 kg di cibo, un'impresa che le è costata la vita. L'autopsia ha rivelato che il suo stomaco era pieno di cibo non digerito e il suo addome era gravemente deformato. Questo tragico evento non è stato il primo segnale di allarme: Pan era già stata ricoverata in passato per emorragia gastrointestinale, causata dalle sue precedenti sfide alimentari.

Un fenomeno globale

Il mukbang è diventato un fenomeno globale, con milioni di visualizzazioni su piattaforme come YouTube e TikTok. Tuttavia, questa pratica ha sollevato molte preoccupazioni tra gli esperti di salute. La nutrizionista Maya Feller, in un'intervista con ABC News, ha sottolineato i rischi associati a queste sfide, evidenziando la pressione che gli influencer subiscono per ottenere visualizzazioni e popolarità.

Le sfide alimentari possono essere particolarmente pericolose per le persone con disturbi alimentari, poiché possono incoraggiare comportamenti estremi e dannosi. Inoltre, il mukbang può portare a una sorta di "abbuffata per procura", dove gli spettatori soddisfano il loro desiderio di cibo guardando altre persone mangiare.

La Risposta della Cina

La Cina ha già preso provvedimenti contro il mukbang. Nel 2020, il governo ha vietato questa pratica per ridurre lo spreco di cibo e promuovere abitudini alimentari più sane. Tuttavia, il caso di Pan Xiaoting dimostra che il fenomeno continua a essere popolare e pericoloso.