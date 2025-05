Raffineria di eroina in casa: sequestrati 60 chili di stupefacente

PADOVA - Nel corso di un’operazione di controllo del territorio, i finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno scoperto e sequestrato 60 kg di eroina nascosti all’interno di un’abitazione in zona Guizza.



L’intervento è scattato durante un’ispezione su strada, quando un uomo ha mostrato documenti sospetti ai militari. Le sue risposte evasive e lo stato di agitazione hanno spinto gli operatori ad approfondire, conducendo a una perquisizione domiciliare nell’abitazione poco distante.



All’interno, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno rinvenuto due sacchi contenenti la droga, insieme a strumenti per il confezionamento e alla somma in contanti di 25.000 euro. L’appartamento era allestito come una vera e propria raffineria di stupefacenti.



L’uomo, un cittadino albanese, è stato identificato e condotto presso la Casa Circondariale di Padova.



Il sequestro si inserisce nel quadro delle attività ordinarie di contrasto allo spaccio svolte quotidianamente dalla Guardia di Finanza a tutela della sicurezza e della legalità.