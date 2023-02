Raffiche oltre i 150 chilometri orari, chiusi due passi dolomitici

BELLUNO - Troppo vento, passi dolomitici chiusi e diverse richieste di intervento ai vigili del Fuoco. Sabato nel Bellunese ha fatto da padrone il Foehn, vento caldo e secco. Sulla Marmolada registrate raffiche oltre i 156 chilometri orari. Ieri sono stati chiusi i passi Duran e Valparola. Quasi una quarantina gli interventi dei vigili del fuoco del comando bellunese fin dalle prime luci del giorno per far fronte a piante in strada, lamiere pericolanti e anche edifici scoperchiati. Colpite le zone di Agordo e Cortina, mentre in Carnia un'auto è stata centrata da una pianta: una famiglia ne è uscita spaventata ma sostanzialmente illesa.