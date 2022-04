La radiologia di Conegliano protagonista a livello europeo

CONEGLIANO - La Radiologia di Conegliano-Vittorio Veneto è sempre più presente nel panorama scientifico europeo; dopo le esperienze internazionali del 2019 e il complesso periodo legato alla pandemia, l’unità operativa diretta dal dottor Gianluca Piccoli presenterà quest’anno ben due lavori scientifici a convegni di rilevanza europea, rispettivamente il convegno Europeo di Radiologia (ECR) e il convegno Europeo di Radiologia Gastroenterologica ed Addominale (ESGAR).

Saranno il dottor Eugenio Gioulis e il dottor Ivan Gigantelli a presentare gli studi, rispettivamente a Vienna a luglio e a Lisbona a giugno. A questi importanti appuntamenti scientifici si aggiunge la pubblicazione, tra qualche mese, dell’attività di ecografia con mezzo di contrasto (CEUS), uno dei fiori all’occhiello della unità operativa di Radiologia, sulla prestigiosa rivista internazionale Journal of Ultrasound, pubblicazione scientifica dal titolo “Assessment of Contrast-enhanced Ultrasound (CEUS) and Computed Tomography diagnostic accuracy in the evaluation of challenging cystic renal masses”.

La pubblicazione ha già superato l'approvazione del comitato di revisione e valutazione della rivista, composto da esperti del settore provenienti dai maggiori centri universitari europei. "Questi risultati - spiega il dr Piccoli - sono il frutto del lavoro quotidiano del nostro gruppo e della passione che tutti i radiologi dell'unità operativa ogni giorno mettono nella loro attività diagnostica, sfruttando al meglio le moderne tecnologie che l'Ulss 2 e la Regione del Veneto ci hanno messo a disposizione".