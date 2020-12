Radiofiera: pronto il nuovo album, ma per produrlo serve l'aiuto dei fan

TREVISO - Il disco è pronto, brani e musica sono stati scritti, manca solo il titolo al sesto album dei Radiofiera. A distanza di 10 anni esatti dall'ultimo disco “Atimpuri”, uscirà nel 2021, “appena prima del vaccino” come avevano promesso la scorsa primavera, il nuovo lavoro della rock band trevigiana. Un disco con 10 tracce, tutte inedite, tutte in dialetto veneto.



Ma questa volta hanno bisogno dell’aiuto dei fan.



Per sostenere le spese di produzione in un periodo così particolare, senza concerti dal vivo a causa delle limitazioni per il contenimento del contagio da Covid, Ricky Bizzarro e soci, hanno deciso di far partire da domani una speciale una campagna di crowdfunding, con tante appetitose ricompense esperienziali per i sottoscrittori.



Una formula già sperimentata con successo nel 2017 dal gruppo, quando furono proprio i fan a produrre il vinile in edizione limitata “17.000.000”, con le reinterpretazioni in chiave rock di 4 brani storici della Grande Guerra.



La sottoscrizione volontaria avrà la formula “Tutto o Niente”, ovvero un limite di tempo di 40 giorni per raggiungere la quota minima di finanziamento, fissata a 5mila euro e la restituzione di quanto versato da ciascun sottoscrittore nel caso di mancato ottenimento del traguardo. Inoltre, a seconda della donazione versata, i Radiofiera hanno pensato di regalare qualcosa ai fan come ricevere il cd o il vinile in anteprima assoluta direttamente dalle mani della band, nell'ambito di uno spettacolo esclusivo dal titolo “Come fare un disco in una pandemia mondiale”, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti. Ma anche un tour guidato del quartiere Fiera con Bizzarro come cicerone, o ancora un concerto acustico direttamente a casa dei fan.



“In questa fase abbiamo deciso di vendere il disco insieme a un'esperienza. Ci siamo inventati uno spettacolo in esclusiva per i sottoscrittori del crowdfunding, in cui faremo un viaggio nelle canzoni del disco, ne racconteremo gli aneddoti e risponderemo alle domande di un pubblico di pochi intimi” spiega la band.



Per aderire al crowdfunding, sarà sufficiente sintonizzarsi alla pagina Eppela “Il nuovo disco dei Radiofiera”, oppure visitare i profili social e il sito web ufficiale della band.