Raddoppio delle bollette, aumento dei prezzi di pasta e verdura: "Mazzata per le famiglie"

TREVISO - Bollette dell’energia elettrica e del gas raddoppiate per le famiglia trevigiane e aumento del 10% dei prezzi di alcuni prodotti alimentari come pasta e verdura. Un salasso che sta travolgendo dunque le famiglie trevigiane da più fronti. A lanciare l’allarme è il Forum delle associazioni familiari del Veneto chiede subito provvedimenti immediati e strutturali per scongiurare un’ulteriore perdita di potere d’acquisto delle famiglie.



Mentre le ultime rilevazioni dell’Arera, registrano il raddoppio del prezzo dell'energia elettrica (+55%) e il balzo del gas (+41,8%) nei primi tre mesi dell'anno, la Coldiretti ha espresso forte preoccupazione sul trasferimento degli aumenti dei beni energetici sui costi di produzione.

Costi che si stanno abbattendo, come confermato dall’Unione Nazionale Consumatori, sul prezzo al consumo dei prodotti alimentari primari, con i rincari che già nel mese di gennaio per i vegetali freschi toccano quota +13,5% e per burro e pasta arrivano a +10%.



“Le famiglie sono allo stremo – afferma Adriano Bordignon, Ppesidente del Forum –. Nel contesto generale di instabilità e incertezza socio-economica della pandemia, il rincaro delle spese per le utenze domestiche è una scure pronta ad abbattersi sui nuclei costituenti delle nostre comunità. Senza interventi immediati sarà inevitabile un nuovo e più duro incremento anche dei prezzi per i beni primari di consumo quali la verdura fresca e la pasta. Chiediamo subito e con decisione provvedimenti concreti per calmierare gli aumenti, interventi strutturali sostenuti da adeguate dotazioni finanziarie per scongiurare un’ulteriore perdita del potere d’acquisto che al contempo garantiscano la giusta retribuzione nella filiera distributiva che troppo spesso vede penalizzati i produttori agricoli e i piccoli negozianti. Se crollano le famiglie, crolla l’intero sistema Paese”.



Intanto questa sera andrà in scena la simbolica protesta contro il caro bollette nelle piazze principali delle città dei comuni. Il Comune di Treviso spegnerà le luci di piazza dei Signori per far capire che senza aiuti le amministrazioni rischiano di dover tagliare servizi, anche essenziali, ai cittadini a partire dlal’illuminazione pubblica.

