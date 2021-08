Raddoppia l'università del volontariato della Marca: le matricole da tutta l'Italia

TREVISO - Sono stati 331 in più dello scorso anno gli studenti iscritti a una università di Marca e del tutto speciale: quella del volontariato. Provenienti da undici regioni italiane. Nuove matricole anche grazie alle nuove modalità a distanza e agli strumenti digitali giocoforza impiegati.



Liberi frequentanti, corsisti, iscritti e non, sono passati dai 345 dell’annualità 2019/2020 ai 656 dell’anno accademico appena concluso. Raddoppiati insomma.



Un progetto, quello avviato nel capoluogo della Marca nel 2014 dal Centro Servizi per il Volontariato in collaborazione con università Ca’ Foscari Venezia, sempre più attrattivo e non solo nel territorio trevigiano. Tra i 656 partecipanti alle attività didattiche concluse a luglio 2021, il Centro Servizi per il Volontariato registra un ampliamento importante del bacino d’utenza della università del volontariato, con ben 94 studenti, cittadini e volontari provenienti da fuori provincia, anche in virtù della fusione dei Centro Servizi per il Volontariato di Treviso e di Belluno. Sono, infatti, 43 i bellunesi, oltre ai 31 partecipanti dalle altre province del Veneto. In totale sono invece 20 gli iscritti dal resto d’Italia. Tra le regioni più rappresentate, il Lazio (4), la Lombardia (3), e il Friuli Venezia Giulia (3), ma non sono mancati frequentanti da Emilia Romagna, Piemonte, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.



Una proposta formativa che si dimostrata ancora più attrattiva e maggiormente accessibile grazie alle nuove modalità a distanza e agli strumenti digital: piattaforma online, 47 relatori di cui 7 docenti e collaboratori dell’ateneo cafoscarino. Formatori ed esperti che hanno condotto workshop e seminari, dalle lezioni del curriculum strutturato a quelle dello short master per dirigenti, oltre agli appuntamenti dedicati alla gestione dell’emergenza sanitaria, anche in collaborazione con ULSS 2, e al nuovo Codice del Terzo Settore.