In rada a Venezia nave da Ucraina con olio vegetale

VENEZIA - Entrerà oggi, martedì 30 agosto, nel porto di Venezia la nave "Zumrut Ana", partita dall'Ucraina il 20 agosto scorso, dal porto di Chornomorsk nei pressi di Odessa, con a bordo 6.300 tonnellate di olio vegetale.

Il viaggio del cargo è stato possibile dopo l'autorizzazione della delegazione dell'Onu che da Istanbul coordina le operazioni di export di cereali dal paese in guerra.

Non è ancora fissato l'orario in cui la nave si muoverà dalla rada - vanno valutate anche le condizioni di marea - per entrare nel canale ovest - cereal dock a Marghera.