Racconti Americani | Incontro con l'Autore

Nell'ambito della "Maratona Regionale di Lettura 2021: il Veneto legge" venerdì 24 settembre ore 20:45, nella splendida Sala Consiliare di Nervesa della Battaglia, Barbara Codogno presenta il suo nuovo libro "Racconti Americani" (Apogeo Editore).



Modera l'incontro: Paolo Zanatta

Ingresso libero - Posti limitati - Prenotazione consigliata

biblioteca@comune.nervesa.tv.it 0422 773360





Con penna ferma come bisturi affilato, che sembra preso in prestito a un anatomopatologo, Barbara Codogno in questi “Racconti Americani” usa un linguaggio che spolpa la realtà per arrivare dritto e impietoso all’osso della storia. Otto racconti veloci, crudi, scritti con una prosa che mescola continuamente il pensiero al parlato e alla narrazione. Senza mai indugiare nelle descrizioni, accennando piuttosto ai luoghi e ai protagonisti con pennellate rapide e pastose.

Questo libro racconta l’incubo americano, lo si beve tutto d’un fiato come fosse una medicina, scivola nello stomaco come un cucchiaio di sciroppo amaro. Ma è una lettura che non cura. E non consola.



Barbara Codogno è nata a Padova dove vive e lavora. Giornalista, scrive, tra l’altro, per le pagine culturali del “Corriere del Veneto”. Si è laureata in filosofia con una tesi sul filosofo René Girard e negli anni ha continuato, anche viaggiando molto, a indagare su concetti quali il sacro, la violenza, il capro espiatorio e la mimesi. Sempre raccordando tra loro filosofia e antropologia, mitologia e storia delle religioni. Critica d’arte e curatrice, si occupa di arte contemporanea rintracciando nella nuova figurazione la propria dimensione estetica elettiva. Ha scritto poesie, racconti e romanzi. Tra le sue pubblicazioni l’antologia poetica “Metrolieder” (Apogeo Editore), il romanzo ”Tutti figli della serva” (Gaffi Editore). Per i tipi della Cleup ha recentemente pubblicato il romanzo “Il dio dei topi”.