Raccolta una tonnellata abiti usati per iniziative solidali

PORDENONE - Con 1.362 kilogrammi di indumenti usati, donati dalla clientela e dai collaboratori della Banca, si è conclusa l'iniziativa "Lo stile della solidarietà" organizzata da Crédit Agricole FriulAdria in collaborazione con Humana People to People Italia.

Secondo i calcoli dell'organizzazione umanitaria, gli indumenti raccolti attraverso la rete delle filiali in Friuli Venezia Giulia e Veneto, se raffrontati con l'impatto che avrebbe avuto la produzione di una quantità corrispondente di nuovi capi, hanno permesso di evitare l'emissione di quasi 5 tonnellate di CO2 nell'atmosfera e di risparmiare oltre 8 milioni di litri d'acqua.

Sempre per effetto della raccolta è stato evitato l'impiego circa 400 kg di pesticidi e di 800 kg di fertilizzanti. Quanto raccolto contribuirà a sostenere i progetti di sviluppo che Humana realizza nel mondo e le attività di solidarietà in Italia.

Ogni anno gli interventi della Federazione di Humana People to People di cui Humana Italia fa parte e che è presente in 45 Paesi, raggiungono circa 12 milioni di beneficiari con progetti di sviluppo legati a educazione, tutela della salute, sicurezza alimentare e lotta al cambiamento climatico. "Siamo soddisfatti della risposta dei nostri clienti e dei nostri collaboratori che hanno colto lo spirito dell'iniziativa - ha dichiarato la presidente di Crédit Agricole FriulAdria Chiara Mio - Si è trattato di un gesto simbolico ma importante perché definisce uno stile, quello della solidarietà, che deve caratterizzarci tutto l'anno e non solo durante le festività natalizie".