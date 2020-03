Quota 2'704 casi positivi in Veneto, 502 nella Marca trevigiana

TREVISO - Sono 2.704 i casi positivi al Coronavirus in Veneto, 163 in più rispetto all'ultima rilevazione del pomeriggio di ieri.Quattro i decessi registrati, uno a Treviso ed Asiago, due a Verona. Vi sono 8.658 persone in isolamento domiciliare, un dato che comprende sia i positivi al tampone che le persone entrate in contatto con questi, lo riferisce la Regione Veneto.

Il Ca' Foncello conta 77 pazienti ricoverati in area non critica, 13 in terapia intensiva; nell'ospedale di Oderzo, che ieri ha avuto il primo decesso, vi è un solo ricovero nell'area non cirtica, Conegliano 6 non critici e 11 in terapia intensiva, Vittorio Veneto 2 in area non critica, Castelfranco 7 in area non critica e Montebelluna 2 pazienti in terapia intensiva. Nella provincia di Treviso i contagi sono 502.