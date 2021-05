In quindici giorni ritirate sette patenti

SACILE - Sette le patenti riturate negli ultimi 15 giorni dai Carabinieri di Sacile. Tra i vari casi a Fontanafredda, i militari locali hanno denunciato in stato di libertà un 38enne artigiano.



I Carabinieri lo hanno fermato alle 22:05 del 29 aprile scorso mentre, alla guida del suo autocarro, procedeva con difficoltà lungo via Zorutti.



Sottoposto a controllo con etilometro, l’uomo ha misurato 0,90 g/l di alcol nel sangue.



I carabinieri di Polcenigo hanno invece segnalato alla Prefettura di Pordenone un 41enne di Sacile, già con segnalazioni di Polizia, al quale è stata ritirata la patente perchè trovato con una modica quantità di marijuana (in quel momento era passeggero). Il controllo, il 30 aprile scorso alle 22.30.



Guidava alterato dall’alcol, invece, il 22enne di Prata trovato al volante di una Punto fermata in paese alle 2.30 di domenica 2 maggio.



L’etilometro ha misurato un tasso di 1,92 g/l: patente di guida ritirata. Guidava invece la Punto della madre, il 18enne e neopatentato fermato in Via cavour a Fontanafredda intorno alle 22.30 di ieri, domenica 9 maggio.



Il suo tasso di alcolemia era “solo” di 0,34 g/l, ma, com’è noto, per i primi tre anni dal conseguimento della patente è vietato mettersi alla guida dopo aver bevuto alcol: il tasso dev’essere cioè zero. Il ragazzo si è visto ritirare la patente e multare.