Quindicenne trovato senza vita, la mamma: "Qualcuno degli amici sa qualcosa"

PADOVA - Mamma Latifa non ha dubbi: "qualcuno degli amici sa qualcosa sulla morte di mio figlio".

Lo dice stamane all'ANSA in relazione alla morte di Ahmed Joudier, il 15enne padovano di origini marocchine trovato morto nel Brenta ieri mattina. "Era un bravo ragazzo - insiste la donna - non aveva a che fare con la droga".



Nel frattempo in Questura a Padova stamane stanno sfilando gli amici del ragazzino, ai quali gli investigatori stanno chiedendo se l'adolescente aveva ragioni per togliersi la vita o, viceversa, per essere ucciso da qualcuno con i quali poteva avere dei conti in sospeso.

Su questo fronte continua l'esame del cellulare di Ahmed, ritrovato da uno straniero sulla passerella del fiume Brenta nel quale poi è stato recuperato il suo cadavere.