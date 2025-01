Quindicenne trovata morta in un edificio abbandonato

VERONA - Il cadavere di una ragazza di 15 anni è stato rinvenuto in un edificio in stato di abbandono nell'est veronese. A fare la scoperta sono stati i Carabinieri di San Bonifacio, intervenuti dopo la segnalazione di alcuni cittadini, preoccupati che la struttura fosse utilizzata come rifugio di fortuna da senzatetto. Sul corpo della giovane non sono stati rilevati segni di violenza. Gli accertamenti proseguono per chiarire le cause del decesso.